AkzoNobel heeft in het derde kwartaal een omzet van 2,41 miljard euro gerealiseerd, een toename van 6 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het verf-en coatingconcern woensdag bekendgemaakt. AkzoNobel kreeg in het afgelopen kwartaal te maken met flink hogere prijzen voor grondstoffen en stijgende materiaalkosten, waardoor de inkomsten terugliepen.

AkzoNobel was in het derde kwartaal 278 miljoen euro meer kwijt aan grondstoffen en materialen dan vorig jaar. Het bedrijfsresultaat, de winst voor aftrek van onder meer belastingen, daalde met bijna een derde naar 226 miljoen euro.

Een van de hoogtepunten van het afgelopen kwartaal was de verlenging van de samenwerking met Mercedes-Benz in China en Indonesië.

Topman Thierry Vanlancker verwacht dat AkzoNobel de gestegen kosten in het vierde kwartaal het hoofd kan bieden door zelf hogere prijzen te rekenen. In september liet AkzoNobel al weten de prijzen in het derde kwartaal met gemiddeld 9 procent te verhogen vanwege de hoge grondstofkosten. Daardoor zal een pot verf van het bedrijf achter merken als Sikkens en Flexa duurder worden in de winkel.

De eerste helft van volgend jaar zal als gevolg van de beperkingen in de toeleveringsketen eveneens zwaar zijn, zei Vanlancker.