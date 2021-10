Bedrijven in Nederland hebben vorig jaar voor ruim 2,1 miljard euro aan milieu-investeringen gedaan, zoals investeringen in windmolens en katalysators. Dat is 931 miljoen euro meer dan in het jaar ervoor, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Het overgrote deel van de investeringen (94 procent) was gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dan gaat het onder andere om zonneparken, luchtfilters en de eerder genoemde windmolens.

Daarnaast hebben Nederlandse bedrijven 85 miljoen euro besteed aan het verbeteren van de waterkwaliteit, zoals installaties voor het zuiveren van afvalwater. Het overige geld ging op aan het tegengaan van bodemverontreiniging, beperken van geluidshinder, verwerken van afval of bescherming van natuur.

Hoewel vorig jaar dus sprake was van bijna een verdubbeling, zegt dit ook weer niet zoveel. Het totale bedrag aan investeringen kan van jaar tot jaar behoorlijk verschillen. Dit komt doordat grote projecten alleen meetellen in het jaar dat ze in gebruik worden genomen. Zo tellen bijvoorbeeld investeringen in een groot windmolenpark alleen in het jaar waarin de molens voor het eerst draaien.

Zo was in 2015 en 2016 ook sprake van een totaalbedrag van ongeveer 2 miljard euro. Het totale investeringsbedrag zakte een jaar later terug naar iets meer dan 0,5 miljard euro.

Energiebedrijven doen veruit de meeste milieu-investeringen. Ook chemiebedrijven, voedingsproducenten en de olie-industrie doen een behoorlijke duit in het zakje. De vier branches zijn samen goed voor 85 procent van de groene investeringen. Bij deze cijfers gaat het om het jaar 2019. Recentere gegevens zijn er nog niet.