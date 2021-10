Klanten van ABN AMRO die meer dan 100.000 euro spaargeld hebben, gaan daar vanaf 1 januari rente over betalen, heeft de bank dinsdag bekendgemaakt. Op dit moment hoeven klanten pas rente te betalen als ze meer dan 150.000 euro spaargeld hebben.

De bank zegt dat de maatregel nodig is doordat mensen steeds meer sparen. ABN AMRO en andere banken moeten een deel van dit spaargeld aanhouden bij de Europese Centrale Bank (ECB) en daar moeten de banken geld voor betalen.

Hoe meer geld de klanten van ABN AMRO sparen, hoe meer geld de bank moet aanhouden bij de ECB en hoe meer rente ze dus moet betalen. De bank rekent een deel van die kosten door aan haar klanten.

De klanten moeten 0,5 procent rente betalen over het deel van hun spaargeld dat boven de 100.000 euro komt. ABN AMRO zegt dat 95 procent van de klanten nog altijd geen rente hoeft te betalen, ook niet als na de jaarwisseling het drempelbedrag omlaag gaat.

ABN AMRO is niet de enige bank waarvan klanten rente moeten betalen als ze veel spaargeld hebben. Sterker nog: de bank is een van de laatste die deze drempel verlagen naar 100.000 euro. Bij de meeste andere banken betaal je al langer rente als je meer dan een ton spaargeld hebt.

De vrees bestaat dat banken in de toekomst de drempel nóg verder verlagen. In de politiek gingen stemmen op om hier paal en perk aan te stellen. Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra gaat dat echter niet doen, blijkt uit een brief die hij vorige week naar de Tweede Kamer stuurde.