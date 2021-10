Landen moeten sneller stoppen met het gebruik van kolen, anders worden klimaatdoelen niet gehaald. Dat zegt het internationaal energieagentschap IEA dinsdag.

Om de opwarming van de aarde te beperken, hebben 53 landen en de Europese Unie besloten de uitstoot van schadelijke stoffen voor 2050 volledig af te bouwen. Daarbij is minder kolen gebruiken een belangrijke stap.

Maar van alle landen die kolen gebruiken om stroom mee op te wekken, hebben er slechts 21 beleid opgesteld om daar in de komende negentien jaar helemaal mee te stoppen.

Daar komt bij dat die landen verantwoordelijk zijn voor slechts 4,1 procent van het totale gebruik van kolen voor energie. En van de CO2 die bij de opwekking van energie vrijkomt, nemen ze een nog kleiner deel (1,3 procent) voor hun rekening.

De IEA twijfelt eraan of het veel landen wel lukt om over dertig jaar klimaatneutraal te zijn. Sneller stoppen met kolen is daarom van belang. Daarbij moeten de landen er rekening mee houden dat dit niet zo makkelijk gaat, onder meer doordat sommige landen nog kolenmijnen hebben.