Farmaceut Johnson & Johnson heeft zijn winstverwachting voor dit jaar verhoogd. De resultaten van het bedrijf zijn verbeterd doordat de reguliere zorg op veel plekken in de wereld niet meer wordt afgeschaald door het grote aantal coronabesmettingen.

Het Amerikaanse concern is onder meer het moederbedrijf van Janssen in Leiden. De verkoop van het Janssen-vaccin leverde 500 miljoen dollar (zo'n 429 miljoen euro) op in het derde kwartaal, minder dan verwacht.

Evengoed houdt Johnson & Johnson vast aan de voorspelling dat er in het hele jaar 2,5 miljard dollar wordt verdiend met het vaccin. Het coronavaccin dat branchegenoten Pfizer en BioNTech ontwikkelden, brengt veel meer op.

Onafhankelijke deskundigen die de Amerikaanse medicijntoezichthouder FDA adviseren, oordeelden afgelopen vrijdag positief over een boostershot met het coronavaccin van het Nederlandse Janssen. De FDA besluit binnenkort of de aanbeveling wordt overgenomen. Als dat het geval is, wordt daarna bepaald welke groepen in aanmerking komen voor zo'n extra prik.

Vooral middelen van Johnson & Johnson tegen auto-immuunziekten en een aantal kankermedicijnen droegen bij aan een verbetering van de resultaten van het bedrijf. De omzet van Johnson & Johnson steeg in het derde kwartaal met 11 procent naar 23,3 miljard dollar. De winst nam met 3 procent toe tot bijna 3,7 miljard dollar.