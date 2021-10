De aan- en afvoer van kolen in de haven van Rotterdam is dit jaar flink gegroeid. Dat komt door een stijgende vraag naar energie terwijl gas duur en schaars is. Ook is er meer olie verwerkt. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van havenbeheerder Port of Rotterdam.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de hoge gasprijzen

In de eerste negen maanden van dit jaar verwerkte de Rotterdamse haven ruim 17 miljoen ton kolen. Dat was bijna anderhalf keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Dit komt onder meer doordat meer kolen zijn gebruikt voor de productie van energie. De vraag naar energie stijgt, terwijl alternatieven voor kolen minder beschikbaar waren of heel duur. Daardoor hebben kolencentrales meer uren gedraaid. Ook zijn meer kolen gebruikt voor de productie van staal.

Een andere fossiele brandstof, olie, is ook meer aan- en afgevoerd in Rotterdam. In de eerste negen maanden van dit jaar is ruim 74 miljoen ton ruwe olie en meer dan 48 miljoen ton olieproducten verwerkt. Dat is respectievelijk 4,3 en 13,5 procent meer dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.

In Rotterdam is van alle goederensoorten samen in de eerste negen maanden van dit jaar 350 miljoen ton verwerkt. Dat is 8,6 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Naast olie en kolen zijn er ook meer containers aan- en afgevoerd. Verder steeg de hoeveelheid biomassa en ijzererts.