Tesla heeft in het afgelopen kwartaal het aantal snelladers in Europa uitgebreid met 450, zo meldt het Amerikaanse merk in een dinsdag verschenen overzicht. De nieuwe snelladers, door Tesla ook wel superchargers genoemd, staan verspreid over 55 locaties in zestien Europese landen, waaronder Nederland.

De nieuwste snellaadlocaties in Nederland bevinden zich in Sassenheim en Tilburg, waar in totaal 23 laders van het type V3 geopend zijn.

Op zeven andere locaties zijn snelladers gepland. Het superchargerstation in Ridderkerk zal naar verwachting nog dit jaar geopend worden. De nieuwe snelladers bij Schiedam, Amsterdam en Haarlem staan voor het eerste kwartaal van volgend jaar op de planning.

Duitsland kreeg er met 111 in het afgelopen kwartaal de meeste snelladers bij, gevolgd door Frankrijk met 76 nieuwe laadpunten. Ook in het Verenigd Koninkrijk en Zweden is veel bijgebouwd. Daar verschenen respectievelijk 50 en 52 nieuwe snelladers.

De nieuwe superchargers zijn vrijwel zonder uitzondering van het type V3, waarmee een laadsnelheid van 250 kW (piekvermogen) gehaald kan worden. Tesla heeft in Europa inmiddels ruim 6.500 eigen laadpunten geïnstalleerd.