Een pilot van de NS waarbij reizigers een plek moesten reserveren voor hun fiets heeft geleid tot bijna tweehonderd klachten. Dat melden de Fietsersbond en reizigersorganisatie Rover dinsdag. De verenigingen willen dat NS geen gevolg geeft aan de pilot en naar andere oplossingen zoekt.

NS begon in juli met een proef waarbij reizigers vooraf een plek moesten reserveren voor hun fiets als ze die in de trein wilden meenemen. De pilot duurde tot medio september en zorgde voor veel irritatie bij reizigers.

Zo bleek dat het reserveren van een plek geen garantie was dat er ook daadwerkelijk een plek was voor de fiets. Dit kwam bijvoorbeeld doordat een reiziger een trein had gemist en daardoor een trein later moest pakken waarin alle plekken al gereserveerd waren.

Ook kon het zijn dat er een trein werd gebruikt met minder fietsplekken dan vooraf gedacht of dat fietsplekken waren bezet door bijvoorbeeld kinderwagens. Verder waren er technische problemen bij het online reserveren.

Reservering is geen garantie

"De reiziger is verplicht te reserveren, maar NS is uiteindelijk niet verplicht de plaats ook aan te bieden", stelt directeur Esther van Garderen van de Fietsersbond. De reservering is volgens haar dan ook niets waard, waardoor de pilot is mislukt.

Om het probleem van te weinig fietsplekken in de trein op te lossen, zouden er volgens de organisaties gewoon meer plekken moeten worden vrijgemaakt.

NS meldt dat de pilot is gestart omdat er steeds meer binnenlandse toeristen hun fiets in de trein meenemen en dat reizigers daarover klaagden. Ook zei het bedrijf eerder dat het geen extra fietsplekken kan creëren in de trein.

De vervoerder wijst erop dat de proef juist is bedoeld om te leren welke problemen zo'n verplichte reservering met zich meebrengt. NS komt later dit najaar met een eigen evaluatie. Daarna beslist het bedrijf of er een vervolg komt.