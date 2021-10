Shell heeft in het Verenigd Koninkrijk honderdduizenden nieuwe klanten gekregen. Het energiebedrijf werd door Britse toezichthouders aangewezen om de klanten over te nemen van Pure Planet, Daligas en Colorado Energy, die failliet gingen door de huidige hoge prijzen voor gas en stroom.

In totaal waren de drie energiebedrijven goed voor 252.000 klanten. In september kreeg Shell al de klanten van Green Supplier. Dat ging toen om 255.000 huishoudens. Daarmee is het klantenbestand van het bedrijfsonderdeel Shell Energy in enkele weken met bijna 60 procent gegroeid.

Dat is overigens niet per definitie goed nieuws. Shell Energy moet de klanten overnemen onder de contractvoorwaarden die de klanten bij hun oude energieleverancier hadden. Dit betekent dat de toestroom van klanten waarschijnlijk voor verliezen zorgt. Maar Shell heeft diepere zakken dan de failliete bedrijven en kan de verliezen daarom wel aan.

De stap naar de Britse consumentenmarkt heeft Shell tot dusver alleen maar geld gekost. Vorig jaar leed het onderdeel vanwege een tegenvallende markt een verlies van 138 miljoen Britse pond, omgerekend ruim 163 miljoen euro. Toch wil Shell aanwezig blijven op de consumentenmarkt. Ook in Nederland wordt het bedrijf actief als energieleverancier.

In het VK gingen al zestien energiebedrijven failliet

Door de hoge energieprijzen zijn sinds begin dit jaar al meerdere Britse energiebedrijven omgevallen. In de meeste gevallen gaat het om kleinere ondernemingen die hun klanten hadden gelokt met scherpe prijzen. Die prijzen doen de bedrijven nu de das om.

De Britse krant The Guardian meldt maandag dat Goto Energy ook failliet is. Dat is het zestiende Britse energiebedrijf dat dit jaar bankroet is gegaan. Ook in Nederland worstelen energieleveranciers met de hoge prijzen. Zij hebben contracten met klanten eenzijdig opgezegd of hun veel hogere tarieven opgelegd.