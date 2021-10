Nederland telt momenteel meer dan negenhonderd sushiverkopers. Dat is bijna twee keer zoveel als het aantal zaken drie jaar geleden, zo blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Vooral in de Randstad zijn de Japanse rijstsnacks populair.

Op dit moment zijn er in Nederland 914 verkopers van sushi. Dat waren er drie jaar geleden nog maar 491. Dat is een stijging van 86 procent. Vooral in het afgelopen jaar kwamen er veel zaken bij: 240.

Noord-Holland heeft met 227 sushirestaurants het grootste aantal van alle provincies. Nummer twee is Zuid-Holland, met 147 zaken. Als gekeken wordt naar het aantal restaurants per 100.000 inwoners staat Noord-Holland ook bovenaan, gevolgd door de provincie Utrecht.

Ferry Slijpen heeft een sushizaak in Venlo en merkte de afgelopen jaren dat sushi steeds populairder werd. Hij verwacht dan ook dat de groei de komende jaren doorzet. "Daarna zal het stagneren, waarna alleen de zaken overleven die kwalitatief goede sushi leveren."