Webwinkel Amazon zoekt in de VS naar maar liefst 150.000 nieuwe werknemers. Dat is bijna net zoveel als het aantal inwoners van de gemeente Den Bosch. Met het legertje nieuwe medewerkers hoopt het bedrijf de verwachte drukte rond de feestdagen aan te kunnen.

Dan gaat het niet alleen om Kerst, maar ook om bijvoorbeeld Black Friday en Cyber Monday. In de laatste maanden van het jaar zijn de verkopen bij Amazon torenhoog en ook dit jaar zal dat naar verwachting zo zijn.

Dat brengt veel logistieke problemen met zich mee en om die aan te kunnen zijn zeer veel extra medewerkers nodig, denkt het bedrijf. Het zal waarschijnlijk niet meevallen om genoeg personeel te vinden. Ook in de VS is sprake van grote personeelstekorten.

De e-commercereus heeft onlangs besloten om een minimumuurloon van 18 dollar (15,50 euro) in te voeren. Het bedrijf is van plan om medewerkers te lokken met een tekenbonus van 3.000 dollar en een verhoging van het uurtarief van 3 dollar per uur, afhankelijk van welke diensten een medewerker draait.

De 150.000 medewerkers komen boven op de eerder aangekondigde plannen om 40.000 nieuwe personeelsleden aan te nemen voor kantoor- en technologiebanen en nog eens 125.000 medewerkers voor onder meer transport. Eerder werd ook al bekend dat Amazon in het Verenigd Koninkrijk op zoek is naar twintigduizend extra medewerkers voor de feestdagendrukte.