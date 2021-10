Marktleider Rabobank heeft de hypotheekrentes afgelopen week verhoogd, net als een aantal andere hypotheekverstrekkers. De verwachting is dat nog meer bedrijven volgen, zegt hypotheekadviseur Van Bruggen Groep maandag.

De hypotheekrentes zijn al geruime tijd extreem laag. De laatste paar weken leek dat enigszins te kantelen, omdat de verlagingen in evenwicht waren met de verhogingen. Dat evenwicht werd vorige week omgezet in een duidelijke stijging van de tarieven.

"Waar de renteverlagingen de afgelopen maanden vaak één of een paar honderdsten waren, zien we nu bij de verhogingen uitschieters boven de 0,05 procent of zelfs stijgingen van 0,15 procent", aldus de Van Bruggen Groep.

De verwachting is dat het daar niet bij blijft, nu Rabobank zijn tarieven heeft opgeschroefd. "Wij verwachten dat de geldverstrekkers die de hypotheekrentes nog niet verhoogd hebben, nu ook zullen volgen", meldt de adviesgroep, die elke week met een overzicht komt van de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt.

Voor een hypotheek met NHG-garantie waarvan de rente dertig jaar vaststaat, geldt nu een gemiddeld tarief van 1,54 procent. Ook de tarieven voor andere rentevaste periodes zijn omhooggegaan.