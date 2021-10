De Franse regering overweegt huishoudens met een laag inkomen benzinebonnen te verstrekken vanwege de stijgende energieprijzen. Minister van Financiën Bruno Le Maire liet maandag doorschemeren dat hij zo'n maatregel prefereert boven het voor alle Fransen goedkoper maken van brandstof.

De regering in Parijs staat onder toenemende druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen. Die bestaan in Frankrijk voor ongeveer 60 procent uit accijnzen, maar Le Maire wil niet aan die verbruiksbelastingen tornen, zei hij tegen de radiozender Europe 1. Dat komt volgens hem neer op "het subsidiëren van fossiele energie".

Minister Barbara Pompili (Ecologische Transitie) sprak op de televisiezender France 2 ook over benzinebonnen voor groepen met lage inkomens. Zij zei daar wel bij dat het ingewikkeld is om zoiets in de praktijk te brengen.

De hoge energieprijzen kunnen een heet hangijzer worden in de aanloop naar de presidentsverkiezing in Frankrijk van april 2022. Met een groeicijfer van 6 procent dit jaar is de Franse economie relatief sterk uit de coronacrisis gekomen.

Daar staat tegenover dat de regering van president Emmanuel Macron veel kritiek krijgt op de gestegen kosten van levensonderhoud. De geringe koopkracht van huishoudens is een van de voornaamste klachten van de protestbeweging die regelmatig in gele hesjes de straat op gaat.