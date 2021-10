De eerste zorgpremie voor de basisverzekering is bekend. Zoals elk jaar is DSW de eerste die het nieuwe maandbedrag bekendmaakt en de relatief kleine verzekeraar komt uit op 127,75 euro. Dat is 3,25 euro meer dan de premie van dit jaar.

De verzekeraar verhoogt de premie omdat het te maken heeft met hogere kosten. Zo zijn de lonen en prijzen gestegen en gebruiken Nederlanders steeds vaker dure specialistische geneesmiddelen.

Die stijging van 3,25 euro is kleiner dan de verhoging van dit jaar, waarin de premie 6,50 euro hoger werd. De prijsstijging is nu minder groot doordat de kosten voor niet-coronagerelateerde zorg daalden.

Het kabinet ging op Prinsjesdag uit van een stijging van de zorgpremie voor de basisverzekering van ongeveer 2,60 euro per maand. DSW zit daar dus iets boven.

De komende weken maken ook de andere zorgverzekeraars hun premie voor de basisverzekering bekend. Uiterlijk op 12 november moeten alle premies bekend zijn, zodat mensen nog tijd hebben om van verzekeraar te wisselen. Meestal liggen de verschillende wijzigingen dicht bij elkaar.

Ook werd op Prinsjesdag duidelijk dat het eigen risico blijft staan op 385 euro. DSW vindt dat bedrag te hoog en werkt daarom met een eigen risico van 375 euro. Daarmee wil de zorgverzekering benadrukken dat de huidige regels chronisch zieken te veel benadelen ten opzichte van gezonde mensen.

DSW wilde eigenlijk vorige maand al de nieuwe premie bekendmaken. Maar het bedrijf meldde toen meer tijd nodig te hebben omdat de coronapandemie langer duurde dan aanvankelijk gedacht.