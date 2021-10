Het verhuurplatform Airbnb heeft sinds 1 oktober 13.724 adressen verloren in Amsterdam. Dat is 82 procent van zijn aanbod in de periode daarvoor. Dat bevestigt de gemeente Amsterdam na berichtgeving van de Volkskrant.

Amsterdam voerde op 1 oktober een registratieplicht in voor particuliere vakantieverhuurders. Als gevolg daarvan werden een hoop advertenties van de site gehaald.

De gemeente voerde twee peilingen uit: een voor de registratieplicht op 1 oktober en een erna, op 4 oktober. Uit die peilingen kwam naar voren dat het aanbod op verschillende platformen met particuliere vakantiewoningen fors is verminderd. Het gaat naast Airbnb om Booking.com, Expedia, TripAdvisor en VRBO.

Het totale aanbod in Amsterdam daalde van 18.715 naar 4.128, maar Airbnb was de grootste verliezer. De andere aanbieders hadden een veel kleiner aanbod in de stad. Opvallend genoeg steeg het aantal adressen bij Booking.com sinds 1 oktober, maar daar heeft de gemeente voorlopig geen verklaring voor.

'Weggevallen adressen zijn slapende advertenties'

Dat er zoveel adressen zijn weggevallen bij Airbnb wijt Amsterdam aan "slapende" advertenties op het platform. Dat zijn advertenties waarvan de verhuurder niet meer actief is, maar die niet verwijderd werden. De stad verwacht wel dat het aanbod weer wordt vergroot als het toerisme weer op gang komt.

Airbnb voerde naar aanleiding van de registratieplicht een systeem in waarop de handhavers van elke verhuurder extra informatie kunnen zien. Dat zogenoemde City Portal maakt de handhaving makkelijker omdat zo meteen kan worden gecheckt of iemand zich wel of niet geregistreerd heeft.

De tool wordt binnenkort ook uitgerold in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. In Den Haag geldt er een registratieplicht sinds 2 augustus. In Utrecht en Rotterdam gaat die in op 1 januari.