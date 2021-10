De bitcoin is in de afgelopen 24 uur 2 procent meer waard geworden. Maandag rond 10.30 uur was de belangrijkste cryptomunt ruim 62.000 dollar waard, waarmee de recordwaarde van 64.870 dollar (zo'n 56.000 euro) weer in zicht komt.

In een week tijd is de bitcoin zo'n 10 procent meer waard geworden. Dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming voor de lancering van een exchange-traded fund (ETF) op basis van de bitcoin geven, lijkt de aanleiding te zijn.

Een ETF (ook wel tracker genoemd) volgt de koers van een index, in dit geval de zogenoemde futures (termijncontracten) op de bitcoinkoers. Daardoor zou de cryptomunt voor meer beleggers bereikbaar worden.

Na het bereiken van de recordstand in april ging de koers van de munt hard onderuit en verloor die zelfs meer dan de helft van zijn waarde. Eind september is weer een duidelijk stijgende lijn ingezet.