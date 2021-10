China heeft in het derde kwartaal een tegenvallende economische groei van 4,9 procent gekend. Het maandag gepresenteerde groeicijfer blijft achter bij de verwachtingen van analisten en is het laagste cijfer in een jaar tijd.

In de voorgaande kwartalen had China juist een indrukwekkend herstel laten zien van de coronacrisis. Zo rolde er in het eerste kwartaal een groei van 18,3 procent van het bruto binnenlands product uit. Analisten van Reuters waren voor het derde kwartaal uitgegaan van een groei van 5,2 procent.

De tweede economie ter wereld kampt onder meer met de schuldencrisis van het grote vastgoedconcern Evergrande, vertragingen in de bevoorradingsketen en problemen bij de elektriciteitslevering. Een woordvoerder van het Nationaal Bureau voor Statistiek van China noemt het economisch herstel "onstabiel en onevenwichtig."

Vooral de bouwsector in China draait matig. Het aantal nieuwe projecten nam in september voor de zesde maand op rij af. Daarmee is het de langste periode van dalingen sinds 2015.

Lichtpuntjes waren er in de vorm van een sneller dan verwachte groei van de winkelverkopen met 4,4 procent en een daling van de werkloosheid van 5,1 naar 4,9 procent.