Philips is volop bezig met de vervanging van zijn slaapapneuapparaten die schuim bevatten dat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Het bedrijf maakte al 750.000 vervangingsapparaten, waarvan tot nu toe 250.000 bij gedupeerden terecht zijn gekomen, meldt het bedrijf maandag in de marge van zijn derdekwartaalcijfers.

Het Nederlandse technologieconcern kondigde in juni aan dat het wereldwijd alle zogenoemde DreamStation-apparaten van de eerste generatie moest vervangen, omdat deze in vochtige of warme omgevingen tot problemen konden leiden.

Het schuim dat in de apparaten zit, kan afbrokkelen in hitte of vochtigheid en als de machine niet op de juiste manier wordt schoongemaakt. Ook kunnen er schadelijke gassen vrijkomen.

In september werden de vervangmachines goedgekeurd en begon Philips met de productie ervan. Er werden in het afgelopen kwartaal al 750.000 apparaten gebouwd, waarvan 250.000 zijn geleverd. Hoeveel er precies in Nederland zijn geleverd, kon een woordvoerder nog niet zeggen.

Het is ook nog niet duidelijk hoeveel apparaten er in totaal vervangen moeten worden. Philips zette wel sinds begin dit jaar al een half miljard euro opzij voor de vervangingsoperatie.

In het derde kwartaal ging zowel de omzet als de winst van Philips achteruit. Het bedrijf boekte met 4,2 miljard euro 7,6 procent minder omzet dan een jaar geleden en de winst na belastingen en afschrijvingen daalde met 6,5 procent naar 426 miljoen euro. Philips wijt dat aan de coronacrisis en de gevolgen van het DreamStation-probleem.

De verkoop van de huishoudelijke tak, waar onder andere de Senseo-machines en airfryers onder vallen, werd ook het afgelopen kwartaal voltooid en leverde 2,5 miljard euro op.