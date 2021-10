Zwitserland waarschuwt industriële bedrijven dat ze deze winter misschien minder energie mogen verbruiken om grootschalige uitval van stroom te voorkomen. Ze krijgen een brief van Ostral, de organisatie die in noodsituaties over de stroomvoorziening in het land gaat, op de mat waarin wordt opgeroepen om te besparen op het energieverbruik. Dat schrijft de Zwitserse krant NZZ am Sonntag.

Ongeveer 30.000 bedrijven die elk meer dan 100.000 kilowattuur (kWh) stroom per jaar verbruiken, krijgen een brief van de organisatie. Volgens de krant worden ze gevraagd om 10 tot 30 procent minder energie te verbruiken als sprake is van een tekort. Ter vergelijking: een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 2.730 kilowattuur stroom per jaar.

In Europa zijn de laatste weken zorgen ontstaan over de lage energievoorraden van met name aardgas, waardoor energieprijzen in de hoogte zijn geschoten. Door het economische herstel van de coronacrisis is de vraag naar energie fors gestegen, maar het aanbod blijft daarbij achter. Sommige fabrieken in Europa hebben de productie al verminderd vanwege de hoge energieprijzen.

De Europese gasvoorraden zijn voor het eerst in tien jaar niet zo laag geweest op dit punt in het seizoen. Normaal gesproken zijn deze tegen deze tijd al goed gevuld. Ook in Nederland zijn de zogenoemde gasbergingen momenteel behoorlijk laag, zegt onderzoeksinstituut TNO.