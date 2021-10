President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) benadrukt dat het voorstel om een eigen huis net zo te belasten als spaargeld niet veel gevolgen zal hebben voor de portemonnee. Het plan van de centrale bank van Nederland om een koophuis als vermogen te belasten zorgde de afgelopen week voor veel kritiek, maar volgens Knot zijn de effecten op de koopkracht ‘verrassend klein’.

De bankpresident verwees in tv-programma WNL op Zondag naar een deze week gepubliceerde studie waarin de koopkrachteffecten van het belastingplan zijn berekend. Daaruit blijkt dat voor de meeste huishoudens de koopkrachtverschillen op 'een tienden van procenten' neerkomen.

Essentieel is wel dat het belastingplan van DNB integraal wordt overgenomen zodat de belastinginkomsten via een lagere inkomstenbelasting weer terechtkomen bij de huishoudens. "Ik zou er absoluut geen voorstander van zijn als politici maar een deel van ons plan zouden doorvoeren", reageerde hij.

DNB wil verschillen tussen huren en kopen woning verkleinen

In het tv-programma kwam Knot terug op de kritiek op het plan van DNB om een eigen woning als vermogen te belasten. De centrale bank wil al langere tijd dat het verschil in kosten tussen het huren en kopen van een woning kleiner moet worden. Daarom wil de bank de fiscale voordelen van huizenbezitters - zoals de hypotheekrenteaftrek - op den duur afbouwen en een eigen woning als vermogen belasten in box 3.

Door fiscale subsidies zijn kopers goedkoper uit dan huurders in de vrije sector, aldus DNB. Volgens de centrale bank heeft dat vanuit een macro-economisch perspectief nadelen, omdat kopen hierdoor aantrekkelijker wordt dan huren. Dat leidt tot een oververhitte huizenmarkt en belemmert het functioneren van een vrije huursector, die belangrijk is voor de doorstroming, zei Knot.

DNB-president Knot: 'Ouderen komen er goed vanaf'

De publieksvoorlichting van de centrale bank kreeg deze week veel bezorgde telefoontjes van voornamelijk ouderen. Zij zijn bang dat zij veel meer belasting moeten betalen als de plannen van DNB doorgaan. "Maar eigenlijk komen ouderen er heel goed vanaf", zei Knot.

Volgens de bankpresident profiteren zij van de lagere inkomstenbelasting en hebben zij in al die jaren geprofiteerd van fiscale voordelen op hun eigen woning. Wel moet voor schrijnende gevallen - "mensen met alleen een AOW die in een woning met een waarde van een paar miljoen wonen" - een regeling bedacht worden.

Experts uiten kritiek op plannen DNB

Verschillende experts stelden deze week dat DNB in zijn plannen voorbijgaat aan de historisch lage rentes die ten grondslag liggen aan de oververhitte woningmarkt. Voor die lage hypotheekrente zou de centrale bank medeverantwoordelijk zijn vanwege de grote opkoopprogramma's op de kapitaalmarkt.

Volgens de DNB-president daalt de rente al tientallen jaren trendmatig, terwijl de Nederlandse centrale bank pas de laatste jaren actief is op de kapitaalmarkt. "Onze rol wordt overschat. Wij hebben hoogstens een beperkt effect op de rentestand."

'Rente zal niet meer hoger dan 4 procent uitkomen'

Hij verwacht dat de hypotheekrente op lange termijn niet meer boven de 4 procent zal komen. "De tijden hoge rentepercentages zijn voorbij. Ga er maar vanuit dat in de toekomst een hoge rente 3 tot 4 procent zal zijn." Dat komt volgens Knot onder meer vanwege een vergrijzende wereldbevolking die meer gaat sparen en het feit dat de Nederlandse economie steeds meer een dienstverleningseconomie wordt, waardoor er minder investeringen nodig zijn.

Overigens verwacht de bankpresident dat de rente binnenkort weer stijgt. "De rente zal licht oplopen als de centrale banken hun opkoopprogramma's aan het begin van 2022 staken. Ik moet overigens nog maar zien of dit tot grote vreugde op de woningmarkt gaat leiden, want hogere rentes leiden tot hogere financieringskosten."