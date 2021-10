De gasprijzen gingen de afgelopen weken door het dak. Vorige week piekte de gasprijs kort op 162 euro per megawattuur (MWh) en was daarmee bijna 11 keer zo hoog als een jaar geleden. Alhoewel de prijzen wat zijn gedaald, blijven ze ongekend hoog. Als gevolg van de flink gestegen gasprijzen valt de energierekening voor veel huishoudens hoger uit. Maar daar is gelukkig ook het een en ander aan te doen. Hieronder een overzicht van vijf snelle maatregelen om geld te besparen op de gasrekening.

De belangrijkste reden voor de fors oplopende gasprijzen is de verhoogde vraag naar gas en een aanbod dat niet kan volgen. Als de vraag groter is dan het aanbod, lopen de prijzen op. Vorig jaar besloot het kabinet om de gaswinning in Groningen "zo snel mogelijk geheel af te bouwen" en dat maakt ons afhankelijker van andere landen. Alleen houden die hun gas momenteel liever voor hun eigen inwoners, tenzij Nederland er grof voor betaalt. Al is de stijging van de gasprijzen niet enkel een Nederlands probleem. Ook andere landen in de EU, maar ook daarbuiten beginnen steeds meer last te krijgen van de onrustige energiemarkt.

Wat kun jij doen om je gasgebruik zo ver mogelijk terug te dringen? Spouwisolatie, dakisolatie, vloerisolatie (bij begane grond) en in elk geval dubbel glas. Zo valt het klassieke isolatieadvies samen te vatten. Je kunt er bedrijven voor inhuren of zelf klussen met isolatiemateriaal van de bouwmarkt, maar in beide gevallen moet je in de buidel tasten. Het verschil in gasverbruik met een huis zonder toegevoegde isolatie is echter dusdanig groot, dat isoleren zichzelf vrij makkelijk terugverdient: de jaarlijkse gasrekening gaat al gauw honderden euro's omlaag. Als je in een koopwoning twee of meer maatregelen laat uitvoeren, kun je bovendien subsidie krijgen, om een deel van de kosten te dekken.

Goede muur- en dakisolatie maken het grootste verschil en zijn eigenlijk onmisbaar voor wie energiezuinig wil leven. Maar wat nou als je een huurder bent, je voorlopig even geen tijd hebt om te klussen, of je de vier grote maatregelen al op orde hebt - en nog wat extra winst zoekt? NU.nl heeft een rijtje praktische tips, waar je hopelijk nog voordeel van hebt:

1. Kijk ook naar de thermostaat (voor je de voordeur dichttrekt)

De belangrijkste tip van allemaal: vergeet de thermostaat niet. Gas besparen is meer dan isoleren, het hangt (vanzelfsprekend) ook af van hoe hoog je stookt. Is er overdag niemand thuis? Dan is een paar standjes lager eigenlijk wel zo slim. Ben je een vergeetachtig type? Hang je huissleutel naast de thermostaat. Dan wordt slimmer stoken misschien onderdeel van je vaste vertrekroutine.

Alternatief: een slimme thermostaat. Die weet wanneer je thuis bent, en past automatisch de verwarmingsstanden aan. Handmatig kun je meer besparen, zegt de Consumentenbond daarover.

2. Ventileer, maar niet te lang

Goede gewoonte: 's ochtends even de ramen openzetten. Maar dan haal je ook de koudste lucht naar binnen. In de winter is het dus beter om dat later op de dag te doen. Dat kan wel 8 graden schelen. En vergeet vooral niet om de ramen weer dicht te doen. Een huis is zo doorgewaaid, en met een vergeten open raam of achterdeur blijft je verwarming de hele dag hard werken.

3. Gordijnen dicht - én weer open (profiteer van elke zonnestraal)

Je kunt je voordeel doen met het weerbericht. Gaat het hard vriezen? Gordijnen sluiten maakt nog een verschil voor de zwakste plek in je muren: de ramen. Maar vergeet niet de gordijnen overdag weer open te doen, vooral bij ramen op het zuiden: die werken als een broeikas - en ook de zwakke winterzon kan zo een paar graden gratis warmte in je huis brengen.

4. Een groene tuin kan helpen (liefst met hoge bomen)

Heb je een tuin? Plant vooral een paar bomen! De afgelopen jaren werd de tip genoemd na zomerse droogte en hitte: tegels eruit, planten erin. Een groene tuin houdt vocht vast en kan schaduw bieden, waardoor het in de zomer koeler blijft. Het omgekeerde geldt ook in de winter. Dan gaat het vooral om de wind: aan de buitenkant van het huis is de lucht steeds in beweging. Maar hoe langzamer dat gaat, hoe minder warmte de muren en ramen continu aan die lucht afstaan. Daarom kan het voor stookkosten flink uitmaken of je een hoekwoning hebt die op de wind staat.

Dus voor wie voor de winter die verwilderde heg nog wilde snoeien, hebben we de allersimpelste tip: doe het niet. En waar een hoge boom niet past, is klimop misschien een optie om een onbeschutte muur een extra dekentje te geven. Alle beetjes helpen.

5. Warm water bevat een hoop energie (en die kun je recyclen)

Voor we het vergeten: niet alleen de lucht, maar ook ons water verwarmen we met gas. Daarom is bijvoorbeeld korter douchen een veelgehoorde bespaartip. Maar wij hebben er nog wel een: als je bedenkt hoeveel energie er in dat water is gegaan om het op te warmen, is het eigenlijk heel erg zonde om dat altijd meteen na gebruik weer weg te spoelen in het riool. Heb je bijvoorbeeld een bad? Laat dan na gebruik je badwater eerst afkoelen, voor je de stop eruit trekt. Die warmte trekt dan namelijk in je huis, waardoor je verwarming minder te doen heeft.

Afwasteiltjes, babybadjes, kookvocht van de pasta, ook hier kun je een hobby van maken: warm water uit de kraan, koud water in de goot. Ben je gelijk van die droge lucht af, waar je in de winter binnenshuis last van hebt.