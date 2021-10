Het gasverbruik in Rusland is dit jaar ongekend hoog en "breekt alle records", zo vertelde minister van Energie Alexander Novak zaterdag in gesprek met Russische media. Moskou zegt desondanks dat het land de belofte aan Europese landen niet gaat breken en extra gas geleverd kan worden als het verzoek wordt ingediend.

Met die boodschap lijkt Novak de westerse landen, waar de gasprijzen sinds dit jaar met ruim 800 procent zijn gestegen, gerust te willen stellen.

De stijging werd veroorzaakt door de coronapandemie. Er was meer vraag naar gas omdat veel meer mensen thuiswerkten en dus meer elektriciteit verbruikten, dat opgewekt wordt door gascentrales. De voorbije strenge winter dreef het verbruik ook op.

Nu ook de industrieën weer opstarten, wordt de vraag alleen maar groter, terwijl er een gebrek aan aanbod is.

Rusland leverde al bijna recordhoeveelheid gas aan Europa

Rusland geldt als de belangrijkste gasleverancier van Europa. Dit jaar werd al bijna een recordhoeveelheid gas geleverd, schrijft persbureau Reuters.

Voordat nieuwe, grote hoeveelheden geleverd kunnen worden, moeten de Russische reserves eerst aangevuld worden. Dat proces zou eind oktober voltooid moeten zijn.

Ook hoopt Rusland nog altijd op goedkeuring van Europa om de nieuwe en omstreden gaspijplijn Nord Stream 2 in gebruik te nemen. Via die aanvoerroute, die via de Oostzee loopt, zou Rusland extra gas kunnen leveren aan westerse landen.