De publicitaire druk van Sywert van Lienden via twitter over mondkapjes in de zorg was de directe aanleiding voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om met Van Lienden en zijn compagnons in zee te gaan. Dat verklaren bronnen binnen het ministerie tegenover Follow the Money.

Het onderzoeksplatform meldt zaterdag bovendien dat de tweets van Van Lieden onderdeel waren van een vooropgezet plan om een zo'n deal binnen te slepen.

Via inmiddels verwijderde tweets levert Van Lienden op 10 april kritiek over de levering van mondkapjes aan de zorg, waarna hij in zoveel woorden zegt dat zijn stichting Hulptroepen Alliantie kan helpen. "Heb even een noodkreet op twitter geslingerd om politiek deurtje te openen", schrijft Van Lienden vervolgens in een WhatsApp-bericht dat Follow the Money onder ogen heeft gehad.

Bart van den Brink (CDA), de politiek adviseur van minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA), neemt diezelfde dag nog via WhatsApp contact op met Van Lienden. Volgens een bron wilde het ministerie niet het verwijt krijgen dat ze er niet alles aan gedaan hebben. "Aanbiedingen die niet opgepakt werden, zouden potentieel terug zou kunnen komen in debatten", zegt de bron.

De zakenpartner van Van Lienden, Bernd Damme, heeft dan al de domeinnamen van de commerciële bv vastgelegd waarmee de uiteindelijke deal met de overheid uitgevoerd werd. Dat gebeurde op 9 april, een dag voor de tweets van Van Lienden.

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten uiteindelijk een deal met het ministerie: ze ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.