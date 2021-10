De hoge prijzen voor onder meer gas en benzine zetten een rem op de groei van de economie. Niet alleen huishoudens hebben last van een hoge energierekening, ook bedrijven worstelen ermee. Rabobank houdt er dan ook rekening mee dat de economie volgend jaar een stuk minder hard groeit.

De marktprijzen voor gas zijn momenteel torenhoog. Vooral vorige week was er een piek. Daardoor moeten veel consumenten straks niet alleen meer betalen voor gas, maar ook voor stroom, omdat dit vaak met gas wordt geproduceerd.

Daar komt bij dat automobilisten aan de pomp meer betalen dan ooit. Zo was de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine vrijdag 2,077 cent per liter, de hoogste stand ooit. Ondertussen hebben ook grote levensmiddelenfabrikanten besloten hun prijzen te verhogen.

Energierekening 900 euro hoger

Als de gasprijzen zo hoog blijven als nu, is een gemiddeld huishouden dat binnenkort een nieuw contract moet afsluiten, volgend jaar ongeveer 900 euro meer kwijt aan energie. Weliswaar komt het kabinet met een tegemoetkoming, maar die is gemiddeld 400 euro per huishouden; niet genoeg om de gestegen kosten volledig te dekken.

Door al die prijsstijgingen kan de inflatie oplopen, verwacht Rabobank-econoom Hugo Erken. Hij houdt er rekening met dat de inflatie volgend jaar 1 procentpunt hoger uitvalt dan eerder gedacht. "En dan lever je 0,6 procent economische groei in."

Recessie is nog ver weg

Moeten we misschien zelfs rekening houden met een recessie? Zo ver wil Erken niet gaan. Volgens hem draaien veel bedrijven op volle toeren en laten consumenten het geld volop rollen. "We zijn eerder uitgegaan van een economische groei van 3,5 procent volgend jaar. Die groei verdwijnt door de hoge prijzen niet volledig, maar hij neemt wel wat af."

Collega-econoom Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO is optimistischer. Hij verwacht dat slechts een beperkt aantal huishoudens op korte termijn last krijgt van de hoge gasprijzen. "Dan gaat het alleen om mensen die rond deze tijd een nieuw energiecontract moeten sluiten. Dat is grofweg tussen de 10 en 15 procent van alle huishoudens."

Daarnaast is er een wat grotere groep die een variabel energiecontract heeft. "Maar die krijgen pas op 1 januari een aanpassing van hun rekening. De directe invloed van de piek van vorige week valt dus mee", zegt Van de Kerke.

Hoge energierekening gaat ten koste van spaargeld

Bovendien denkt hij niet dat de hogere energierekening zorgt dat mensen besparen op andere uitgaven. Doen mensen dat wel, zet dat een rem op economisch herstel. Maar Van de Kerke verwacht niet dat dat gebeurt. "In coronatijd hebben mensen voor tientallen miljarden extra gespaard. Veel consumenten kunnen die buffer nu aanspreken."

De schade voor de economie op korte termijn blijft volgens hem dan ook beperkt. Maar dat is alleen als de gasprijs in de toekomst niet opnieuw extreem stijgt, want dan kan de impact een stuk groter zijn.