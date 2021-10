Inditex, het Spaanse moederbedrijf van onder andere Zara, Massimo Dutti en Pull&Bear, gaat in alle veertienhonderd winkels in Spanje 10 eurocent vragen voor een papieren zakje. Daarmee wil het bedrijf naar eigen zeggen hergebruik stimuleren.

Het grootste kledingwinkelbedrijf ter wereld rolt het concept uit in al zijn Spaanse winkels en bekijkt later of de maatregel ook in andere landen ingevoerd wordt.

Volgens de Spaanse krant Expansión biedt het bedrijf klanten in zijn Duitse winkels de mogelijkheid om te betalen voor papieren zakken. De Spaanse winkels zijn goed voor 14 procent van het totale winkelbestand van Inditex.

Een jaar eerder heeft het bedrijf al zijn plastic zakken in winkels en bij online bestellingen vervangen door gerecyclede en recyclebare papieren zakken. "Nu gaan we nog een stap verder. We willen onze klanten stimuleren om de zakken te hergebruiken", zegt een woordvoerder van Inditex.

De opbrengst van de zakken gaat naar klimaatprojecten van Spaanse ngo's.