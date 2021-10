Rijksambtenaren krijgen met terugwerkende kracht vanaf juli 2021 een loonsverhoging van 2 procent. Ook ontvangen ze eind dit jaar een eenmalige uitkering van 300 euro bruto en komt er een structurele thuiswerkvergoeding, kondigt vakbond CNV Overheid vrijdag aan.

De vakbonden en werkgevers hebben vrijdag een akkoord bereikt over de cao voor Rijksambtenaren van 2021 en de eerste drie maanden van 2022. De grootste nieuwigheid is een thuiswerkvergoeding. Voor dit jaar komt die uit op 430 euro netto. Vanaf volgend jaar krijgen de ambtenaren 2 euro per dag en een jaarlijkse vergoeding van 750 euro voor de inrichting van een werkplek in huis.

Daarnaast wordt de toelage voor onregelmatige diensten verdubbeld naar 75 euro over het jaar 2021 en wordt het verlofsparen verruimd van vijftig naar maximaal honderd weken. Tot slot krijgen werknemers van de Rijksoverheid een eenmalige uitkering van 300 euro bruto en hebben ze het recht om buiten hun werkuren onbereikbaar te zijn.

CNV-onderhandelaar Bart Schnoor is blij dat er een akkoord over de thuiswerkvergoeding is, maar had graag een hogere loonsverhoging gezien. "Het kabinet moet volgend jaar meer geld gaan vrijmaken voor loonstijging. De prioriteit lag dit jaar blijkbaar bij andere onderwerpen. Wij merkten dat de geboden 2 procent op dit moment echt het maximaal haalbare is", zegt hij.

CNV legt de cao nu voor aan zijn leden. Die hebben tot 31 oktober de tijd om te stemmen.