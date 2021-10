De wankelende Chinese vastgoedreus China Evergrande Group vormt geen groot gevaar voor het financiële systeem, schrijft persbureau Bloomberg vrijdag op basis van een persconferentie van de Chinese centrale bank. Het is de eerste keer dat een Chinees overheidsorgaan een uitspraak doet over de situatie. De centrale bank noemt het risico van het omvallen van Evergrande "beheersbaar", met weinig kans op besmettingsgevaar voor het financiële systeem.

Het vastgoedconcern domineert al tijden het nieuws, vanwege een torenhoge schuld van zo'n 250 miljard euro en veranderende regels in China.

Hierdoor wankelt het bedrijf, met mogelijk grote gevolgen voor de rest van het systeem. Evergrande is namelijk 171 Chinese banken en 121 andere financiële bedrijven geld verschuldigd. Als het in zou storten, zou het banken met zich mee kunnen trekken. Maandag miste het bedrijf opnieuw rentebetalingen op obligaties.

De Chinese centrale bank stelt vrijdag dat het besmettingsgevaar klein is en noemt deze risico's "beheersbaar". Wel deelde Zou Lan, het hoofd van de afdeling Financiële Markten bij de centrale bank, een sneer uit aan Evergrande. "Het bedrijf heeft zijn zaken de afgelopen jaren niet op orde gehad en niet verstandig gehandeld in deze veranderende markt. In plaats daarvan koos het voor blinde uitbreiding."

Hoofdkantoor toch niet overgenomen

Evergrande kan de schuldenlast verkleinen door haar bezittingen te verkopen, maar ook dat blijkt lastig. Persbureau Reuters schrijft vrijdag op basis van ingewijden dat het Chinese staatsbedrijf Yuexiu Property zichzelf terugtrekt als koper van het hoofdkantoor in Hong Kong.

De verkoop van het gebouw had zo'n 1,5 miljard euro op moeten leveren, maar gaat niet door vanwege zorgen over de financiële situatie van Evergrande. Het bestuur van Yuexiu zou bang zijn dat de deal vertraagd zou worden door de schuldenproblematiek van de vastgoedreus.