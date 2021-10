Er werden vorige maand 718.598 auto's op kenteken gezet in de EU. Dat is 23 procent minder dan een jaar geleden en het kleinste aantal in de maand september sinds 1995, meldt de Europese autobranchevereniging ACEA vrijdag.

Het was al de derde maand op rij waarin het aantal registraties van auto's in de EU daalde in vergelijking met een jaar eerder. Tussen februari en juni werden er fors meer auto's op kenteken gezet dan in 2020, maar sinds juli beweegt de verkoop zich in een dalende lijn.

De ACEA wijst voor die afname naar het chipstekort dat de autosector al een aantal maanden teistert. Sinds het begin van de coronacrisis kopen mensen vaker nieuwe laptops of gamingcomputers. Daardoor is de vraag naar chips zo sterk toegenomen dat de producenten niet meer kunnen volgen.

De autosector maakt de laatste jaren ook steeds meer gebruik van chips voor boordcomputers en navigatietoestellen. Dat leidt ertoe dat heel veel auto's niet afgemaakt kunnen worden als er een tekort aan chips is. Analisten en bedrijven uit de sector wezen er al op dat het tekort nog tot 2023 zou kunnen aanhouden.

In Litouwen ging de autoverkoop met 57 procent het sterkst achteruit, Estland presteerde het best met een stijging van 8 procent. In Nederland werden in september 16 procent minder auto's verkocht dan een jaar eerder.

Voor de volledige eerste helft van dit jaar zien de cijfers er beter uit. In de hele EU steeg de verkoop tussen januari en september met 6,6 procent. In Nederland ging die in die periode wel licht achteruit met 5 procent.