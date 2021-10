Tussen 2008, het jaar van de financiële crisis, en 2018 ging het aantal mannen tussen 15 en 44 jaar met een baan achteruit met 100.000, stelt het Centraal Planbureau (CPB) vast in een nieuwe publicatie. Dat is een daling van 5 procentpunten in tien jaar tijd. Die zou vooral veroorzaakt worden doordat er minder werk is in "mannelijke" sectoren en doordat tijdelijk meer mannen een Wajong-uitkering krijgen.

Het aandeel jonge werkende mannen is in vergelijking met andere landen nog redelijk groot in Nederland, maar neemt overal af. Het CPB ziet daar een aantal oorzaken van.

Bij mannen onder de 25 jaar wordt de dalende arbeidsparticipatie vooral veroorzaakt doordat ze langer doorstuderen na de middelbare school. Dat is ook deels het geval bij mannen tussen de 25 en 34 jaar, maar zelfs als dat buiten beschouwing wordt gelaten is er nog een sterke daling.

Het CPB stelt vast dat er sinds de financiële crisis minder werkgelegenheid is in sectoren waar traditioneel meer mannen werken, zoals de bouw en de nijverheid. Maar tussen 2008 en 2014 nam de arbeidsparticipatie sowieso heel sterk af. Sinds 2014 groeit die wel weer, maar ze is nog niet op het niveau van voor de crisis.

Wat opvalt is dat steeds meer jongeren een Wajong-uitkering krijgen. Dat is een uitkering voor mensen met een arbeidsbeperking, zoals een langdurige ziekte of een handicap. Het aantal mannen tussen 25 en 34 jaar met een Wajong-uitkering verdubbelde tussen 2008 en 2018. Het CPB denkt wel dat die stijging tijdelijk is, omdat in 2015 de Participatiewet werd ingevoerd. Die begeleidt mensen met een arbeidsbeperking actief naar aangepast werk.

Het CPB ziet verder geen verband tussen de afnemende arbeidsparticipatie en toenemend gebruik van drank, medicijnen of drugs. Er wordt wel steeds meer tijd besteed aan gaming en sociale media, maar dat gaat vooral ten koste van andere vrijetijdsbesteding, stelt het planbureau vast. Het is ook niet zo dat oudere mannen of vrouwen jonge mannen verdringen op de arbeidsmarkt.