Begin dit jaar reden er 273.000 volledig elektrische auto's en plug-inhybrides rond in Nederland. Dat zijn er 38 procent meer dan op 1 januari 2020, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met een toename van 63 procent steeg vooral het aantal volledig elektrische personenauto's sterk.

Nog steeds is meer dan de helft van de stekkerauto's in zakelijk bezit, maar particulieren krijgen wel meer interesse in elektrische wagens. 36 procent van de stekkerauto's wordt gebruikt door particulieren.

Van de volledig elektrische auto's is 78 procent in handen van zakelijke eigenaren. Maar het aantal particuliere eigenaren van plug-inhybrides is sinds dit jaar groter dan het aantal zakelijke bezitters. Het aantal particuliere eigenaars van volledig elektrische auto's is tussen 2020 en 2021 verdubbeld.

Volgens het CBS komt dat vooral door de subsidieregelingen voor de aanschaf van elektrische auto's. Via de SEPP kunnen particuliere kopers van nieuwe en tweedehands elektrische auto's subsidie aanvragen voor de aanschaf ervan. Zakelijke rijders met een elektrisch voertuig betalen minder bijtelling dan bij benzine- of dieselwagens en zijn vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting.

De verkoop van volledig elektrische voertuigen aan bedrijven piekte in december 2020. Dat komt doordat vanaf begin dit jaar de bijtelling voor volledig elektrische auto's is gestegen van 8 naar 12 procent. In totaal werden 73.000 exemplaren verkocht. In 2020 werden ook ruim 16.000 plug-inhybrides verkocht, drie keer zoveel als in 2019. 43 procent daarvan is gekocht door particulieren.

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 23.422 plug-inhybrides geregistreerd. Het aantal verkochte volledig elektrische auto's kwam tot en met september uit op 29.861 stuks.