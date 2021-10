Schiphol had afgelopen september 3,4 miljoen reizigers over de vloer. Dat zijn er 161,5 procent meer dan de 1,3 miljoen van een jaar geleden. Wel zijn het er nog half zoveel als in september 2019, voor de coronapandemie was uitgebroken.

Het lijkt erop dat de luchtvaart stilaan uit het coronadal klimt. ACI Europe, de branchevereniging van Europese luchthavens, kwam een maand geleden al met hoopvolle cijfers en nu lijkt de Nederlandse luchthaven Schiphol opnieuw groei op te tekenen.

Hoewel het aantal reizigers in september dus nog steeds onder het niveau van voor corona lag, waren er wel ruim 2,5 keer zoveel reizigers als een jaar eerder.

Het aantal vluchten van en naar Schiphol steeg ten opzichte van een jaar eerder met 35 procent naar 30.019 vluchten. Het aantal vrachtvluchten daalde met 15 procent naar 1.783, maar het gewicht van de vervoerde goederen steeg met 7 procent.

Vrijdag brengt Schiphol zijn verwachtingen voor de herfstvakantie naar buiten.