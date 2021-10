Gemeenten geven amper waarschuwingen aan horecazaken omdat ze de controle op coronapassen niet handhaven of andere coronaregels niet navolgen, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs de vijf grootste gemeenten. Amsterdam springt erbovenuit met 14 waarschuwingen sinds de invoering van de maatregel, in andere steden gaat het om een verwaarloosbaar aantal.

Horecazaken moeten sinds drie weken aan de deur controleren of iemand gevaccineerd is voor die persoon een tafeltje mag uitkiezen. Uit een onderzoek donderdag bleek nog dat bij één op de drie bezoeken geen check gebeurt, maar dat blijkt niet tot evenveel waarschuwingen te leiden.

In Amsterdam werden er de afgelopen drie weekends 14 waarschuwingen gegeven aan horecazaken. Zes daarvan gingen over het overtreden van de sluitingstijd om middernacht, de andere acht hadden betrekking op de controle van de QR-code. In het eerste weekend werden er maar drie overtredingen vastgesteld, maar dat wijt een woordvoerder van de stad aan het goede weer, waardoor meer mensen op het terras zaten. Wie op het terras gaat zitten moet namelijk niet gecontroleerd worden.

Steden voeren vooral gesprekken met overtreders

Utrecht moest onlangs het restaurant Waku Waku sluiten omdat de eigenaars ervan weigerden om de controles uit te voeren, maar verder bleef het relatief rustig in de stad. "We hebben zo'n 10 meldingen van overtredingen gekregen, maar zijn daarover in gesprek gegaan met de ondernemers. We hebben nog geen formele waarschuwingen moeten geven", zegt een woordvoerder.

In studentenstad Groningen klinkt hetzelfde verhaal. De stad ging al een aantal keer in gesprek met overtreders, waarna die de regels wel weer volgden.

In enkele steden wordt er gebruikgemaakt van polsbandjes die de hele avond toegang geven tot horecazaken. Foto: ANP

'Polsbandjes helpen de handhaving vooruit'

Eindhoven ging daar weer op voorhand in gesprek met de horecabazen in zijn stad met tips over hoe die controle op een goede manier moet en kan uitgevoerd worden. Sinds de invoering van het coronapasbeleid heeft de stad vijf "buitensporige overtredingen" vastgesteld.

In Rotterdam tenslotte werden er nog geen waarschuwingen gegeven. Een woordvoerder zegt wel, net als in Eindhoven, dat de invoering van polsbandjes de handhaving vooruit helpt. Met zo'n polsbandje kunnen mensen een hele avond alle cafés en restaurants bezoeken nadat ze één keer gecontroleerd zijn. "Dat helpt voor de doorstroming en zorgt er ook voor dat niet elke ondernemer apart een controle moet doen", klinkt het.

Buiten Utrecht heeft nog geen enkele stad een zaak moeten sluiten.

De horecabranchevereniging KHN reageert niet rechtstreeks op de bevindingen van beide onderzoeken, maar laat weten dat ze tevreden is dat veel gemeenten de polsbandjes gebruiken. "Alles dat ervoor zorgt dat horecaondernemers met minder operationele zorgen en belasting te maken krijgen en wat zorgt voor meer begrip bij gasten is welkom", zegt een woordvoerder.