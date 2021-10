Door de pandemie en de lockdowns verdwenen er in de horeca bijna 120.000 arbeidsplaatsen. Dat is ruim een kwart van alle banen. Een deel daarvan is inmiddels terug en er is nu zelfs sprake van een tekort aan personeel, blijkt vrijdag uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Toen de coronapandemie uitbrak in het voorjaar van 2020 moesten alle kroegen, discotheken en restaurants dicht. Ook in de tweede golf, die vorig najaar begon, moesten vrijwel alle horecagelegenheden de deuren sluiten. Alleen hotels mochten openblijven, maar wel met beperkingen.

De coronamaatregelen leidden ertoe dat van de 424.000 werknemers die vóór de coronacrisis in de horeca aan de slag waren er in februari van dit jaar nog maar 305.000 over waren. In eerste instantie troffen de maatregelen vooral jongeren, maar al vrij snel raakten ook oudere medewerkers hun baan kwijt. In totaal zaten eind januari 27.000 voormalige horecamedewerkers in de WW.

In de loop van afgelopen voorjaar mochten de kroegen en restaurants weer open, al was dat met beperkingen. Door de heropening zijn inmiddels meer dan 400.000 mensen aan de slag bij restaurants, cafés en hotels.

Dat aantal had nog groter kunnen zijn. In de eerste helft van dit jaar waren er maar liefst 29.000 vacatures, tegenover 6.000 aan het begin van dit jaar. Er is momenteel een groot tekort aan bijvoorbeeld barmedewerkers, bedienend personeel, koks en leidinggevenden.