Een aantal Boeing 787 Dreamliners die de voorbije drie jaar gebouwd zijn hebben problemen met titanium onderdelen die minder sterk zijn dan ze zouden moeten zijn, schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van bronnen. Het is niet de eerste keer dat er problemen worden vastgesteld bij de Dreamliner.

Meer details over het probleem geeft de krant niet en Boeing reageerde nog niet op het nieuws. In juli kondigde de vliegtuigbouwer wel al aan tijdelijk geen Dreamliners meer te leveren aan luchtvaartmaatschappijen, omdat er een defect aan de neus van het toestel was vastgesteld. De levering zou op z'n vroegst eind deze maand hervat worden, wanneer de toestellen nagekeken zijn door toezichthouder FAA.

Nog eerder moesten een aantal Dreamliners een noodlanding maken vanwege een oververhitte accu. Daardoor kwamen vijftig toestellen aan de grond te staan.

In Nederland heeft luchtvaartmaatschappij KLM een aantal Dreamliner-vliegtuigen in gebruik. Of het probleem ook impact heeft op KLM, is nog niet duidelijk.

Boeing wordt al langer geplaagd door defecten aan verschillende toestellen. In 2019 moest de vliegtuigbouwer nog al zijn 737 MAX-toestellen een jaar lang aan de grond zetten vanwege twee crashes van dat vliegtuig in een periode van enkele maanden. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Sinds november vorig jaar mag de 737 MAX weer de lucht in.