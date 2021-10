Zonder goede regels voor digitale valuta kunnen cryptomunten een nieuwe financiële crisis veroorzaken, stelt de Britse financiële toezichthouder Bank of England, die een vergelijking maakt met de periode vóór de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden.

Een ineenstorting van de markt voor cryptomunten is een plausibel scenario, vindt plaatsvervangend gouverneur Jon Cunliffe van de Bank of England. Daarom zijn er volgens hem snel regels nodig om de hard groeiende sector te reguleren.

Volgens Cunliffe zijn de risico's op dit moment nog beperkt, maar hij verwacht dat dat op korte termijn anders kan zijn. Zo wijst hij erop dat de waarde van alle digitale valuta bij elkaar dit jaar bijna driemaal zo groot is geworden: van 800 miljard naar 2,3 biljoen dollar (690 miljard naar 2 biljoen euro).

Hoewel dat slechts een zeer klein deel van de wereldeconomie is, kan dit toch tot problemen leiden, denkt Cunliffe. Zo was de geschatte waarde van de rommelhypotheken die de kredietcrisis veroorzaakten slechts 1,2 biljoen dollar in 2008.

Volgens de Bank of England kleven er diverse risico's aan cryptomunten. Zo zit er achter veel munten geen intrinsieke waarde en veranderen de prijzen zeer snel. Ook is er het risico van kuddegedrag van beleggers en zijn er technologische kwetsbaarheden. Daarnaast investeren niet alleen kleine particuliere beleggers in digitale valuta, maar ook grote investeerders zoals banken en investeringsmaatschappijen.

De Britse toezichthouder kijkt daarom hoe de risico's beheerst kunnen worden. De scherpere regels voor cryptomunten moeten er volgens hem voor zorgen dat de "potentieel grote voordelen van het gebruik van deze technologie op een duurzame manier kunnen floreren".