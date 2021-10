Cruisemaatschappij Holland America Line (HAL) heeft weer een schip met de naam Rotterdam in de vloot. Het schip is donderdag voor anker gegaan in zijn thuishaven, heeft de rederij bekendgemaakt.

Het gaat om het zevende schip van HAL dat de naam Rotterdam draagt; de rederij begon ooit in die stad. De Rotterdam blijft ruim een etmaal in de havenstad om vervolgens richting Amsterdam te vertrekken.

Normaliter biedt het cruiseschip plaats aan 2.668 passagiers, maar nu is het nog leeg. In Amsterdam zullen wel passagiers aan boord gaan, daarna maakt de Rotterdam de oversteek naar de Verenigde Staten. "Op 20 oktober vaart het schip vanuit Amsterdam naar Fort Lauderdale."

De vijfde Rotterdam van HAL ligt al jaren in de stad waar ze haar naam aan ontleent. Dat schip doet sinds 2008 dienst als horecagelegenheid en werd nog gebruikt voor de lijnvaart - het reguliere passagiersvervoer tussen de continenten per schip.

Daarna heeft de vijfde Rotterdam ook nog dienst gedaan als cruiseschip. De zesde Rotterdam werd vorig jaar niet lang na de uitbraak van de coronacrisis samen met nog een aantal iconische HAL-schepen van de hand gedaan.

HAL is al meer dan dertig jaar geen Nederlandse rederij meer: het is onderdeel van het Amerikaanse Carnival. Daardoor is ook de schrijfwijze van de naam aangepast, toen het schip nog emigranten van Nederland naar de VS bracht, was het de Holland-Amerika Lijn.