De twaalf IKEA-winkels die onder IKEA Nederland vallen, hebben voor zover bekend voor het eerst minder omzet gedraaid dan in het jaar ervoor. Dat komt doordat de woonwinkels meer dan vier maanden de deuren gesloten moesten houden als gevolg van de gedeeltelijke lockdown in ons land.

De omzet kwam in het boekjaar dat bij IKEA tot en met 31 augustus loopt uit op 1,24 miljard euro. Dat is een daling van 9,3 procent vergeleken met de 1,37 miljard euro in de vergelijkbare periode een jaar eerder, maakte IKEA donderdag bekend.

"IKEA Nederland heeft in het afgelopen fiscale jaar zijn twaalf winkels voor langer dan vier maanden noodgedwongen moeten sluiten", aldus het bedrijf. De IKEA-winkel in Delft, een van de grotere, valt niet onder IKEA Nederland, maar ook die winkel was gesloten tijdens de lockdown.

Van de omzet die evengoed nog boven de 1 miljard euro uitkwam, werd bijna 40 procent online behaald. Zoals bij veel meer winkels het geval was, heeft IKEA de bakens zoveel mogelijk naar de online verkoop verzet toen de winkels dicht waren.

Restaurants nog langer dicht

"Winkels werden omgevormd tot gedeeltelijke distributiecentra, waardoor klanten tijdens de pandemie hun producten konden laten thuisbezorgen of afhalen", aldus het bedrijf. In eerste instantie was click-and-collect ook nog niet toegestaan.

Toen de winkels weer open mochten, was dat ook nog niet direct het geval voor de restaurants. Dat heeft ook omzet gekost.

Wereldwijd kwam de omzet van de Ingka Group, de grootste franchiser van het IKEA-merk, uit op 37,4 miljard euro. Dat is een stijging van 6,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de totale omzet is het aandeel van de online verkopen gegroeid van 18 naar 30 procent.