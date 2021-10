Op een aantal plekken in de Friese steden Leeuwarden en Heerenveen zit het hoogspanningsnet vol en kan er geen stroom meer teruggeleverd worden aan het net. Ook in het Gelderse Harderwijk en Noord-Hollandse Zaandam zijn er problemen, meldt netbeheerder Liander. Eerder meldde TenneT al gelijkaardige problemen in Utrecht.

In Leeuwarden en Heerenveen kunnen er op sommige plekken geen nieuwe aansluitingen voor zonnepanelen, warmtepompen of andere duurzame energie worden geïnstalleerd, doordat die stroom niet meer teruggeleverd kan worden aan het overvolle elektriciteitsnet.

In Leeuwarden is er echter nog een ander probleem. Net als in Harderwijk en Zaandam kunnen er op een aantal plaatsen geen nieuwe grootverbruikinstallaties voor bedrijven worden aangesloten. Bestaande aansluitingen kunnen ook niet worden uitgebreid. Bedrijven die daar last van hebben, worden aangeraden contact op te nemen met Liander, dat het bedrijf dan op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

Het elektriciteitsnet raakt op steeds meer plekken vol. Dinsdag liet netbeheerder TenneT al aan toezichthouder ACM weten dat er op het elektriciteitsnet in Utrecht geen plaats meer is voor nieuwe zonne- of windparken. Volgens Liander komt dat door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie.

Liander investeert dit jaar 900 miljoen euro in de uitbreiding van het net, TenneT legde daar al 180 miljoen euro voor opzij.