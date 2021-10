De hoge energieprijzen zullen de vraag naar olie naar alle waarschijnlijkheid met een half miljoen vaten per dag opdrijven en de inflatie omhoog duwen, zegt het energieagentschap IEA donderdag in een rapport. Dat zal het wereldwijde herstel van de coronapandemie vertragen volgens het IEA.

Het agentschap verwacht dat de vraag naar olie zo sterk zal oplopen dat het aanbod niet meteen zal kunnen volgen. Volgens het rapport zullen de olieproducerende landen in het vierde kwartaal 700.000 vaten per dag te weinig oppompen om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat drijft de prijs van olie op en zal dus voor meer inflatie zorgen, terwijl de inflatie nu al stijgt door de hoge gas- en stroomprijs.

"De hoge energieprijzen dwingen de sector en energie-intensieve bedrijven ertoe om meer olie te gebruiken om de productie te blijven verzekeren", zegt het IEA. "In combinatie met eventuele black-outs en een al hoge inflatie kan dat leiden tot minder industriële activiteit en dus een trager economisch herstel."

In Nederland zijn de hoge energieprijzen al doorgesijpeld in de inflatiecijfers. Die geven aan hoeveel duurder het leven wordt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kondigde vorige week aan dat de inflatie in september bijna 3 procent hoger was dan een jaar eerder. De belangrijkste oorzaak daarvan was de hogere energierekening.