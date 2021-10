In 2020, het jaar dat door het coronavirus werd bepaald, hebben alle grote webwinkels fors meer verkocht. Bol.com was al de grootste en is dat gebleven. Coolblue is nog steeds de nummer twee in Nederland, maar Albert Heijn (AH) nadert met rasse schreden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Twinkle 100-lijst, waarvan donderdag de nieuwste editie is gepubliceerd.

De positie van bol.com, dat net als Albert Heijn onderdeel is van Ahold, is welhaast onaantastbaar. De webwinkel haalde vorig jaar een omzet van 3,3 miljard euro. Coolblue verkocht voor 1,4 miljard euro aan spullen en AH verdubbelde de omzet uit online verkopen bijna, tot 1,2 miljard euro.

Zalando is de op drie na grootste online winkel. Daarvan groeide de omzet niet eens zo spectaculair vorig jaar: van 670 miljoen euro in 2019 naar 835 miljoen euro. Wehkamp stond op de vijfde plek en bleef de nummer vijf, met een omzetsprong van net geen half miljard euro naar 766 miljoen euro.

Dat Amazon een Nederlandse webwinkel opende, wat vooraf werd gezien als een bedreiging voor bol.com, heeft het Amerikaanse bedrijf niet echt wat opgeleverd. Amazon bleef op de zesde plek staan, met een relatief zeer bescheiden omzetgroei.

Picnic en HelloFresh nieuw in de top tien

Jumbo behield de zevende plek. Bij die supermarktketen steeg de omzet dan weer wel behoorlijk, van 350 miljoen naar 503 miljoen euro. De online supermarkt Picnic kwam de top tien van grootste webwinkels binnen op de achtste positie. De luxe warenhuisketen de Bijenkorf bleef de nummer negen, met een omzetplus van 130 miljoen euro.

H&M moest afstand doen van de tiende plek: die wordt nu ingenomen door Hello Fresh, waarbij volgens cijfers van Twinkle en het Centre voor Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam voor 350 miljoen euro aan maaltijdboxen werd besteld.