Voor de cao's die vorige maand zijn afgesloten, is een loonsverhoging van gemiddeld 2,4 procent afgesproken. Dat is het hoogste niveau sinds de uitbraak van de coronapandemie, meldt werkgeversorganisatie AWVN.

Ook lag het aantal afgesloten cao's in september met zeventien weer op een normaal niveau. In de beginperiode van de coronacrisis kwam het cao-overleg helemaal stil te liggen.

AWVN denkt dat de lonen ook verder omhoog zullen gaan in de cao's die de komende maanden zullen worden afgesloten. Vlak voor de uitbraak van de pandemie, in december 2019, was de gemiddelde afgesproken loonsverhoging 3,1 procent.

Dat werkgevers onder druk staan om hogere lonen toe te zeggen, heeft volgens AWVN te maken met een aantal factoren. "Het wegebben van de coronapandemie, oplopende inflatie en de toenemende krapte op delen van de arbeidsmarkt."