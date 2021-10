De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in het derde kwartaal voor het eerst in een jaar tijd gestegen. Dat blijkt donderdag uit gegevens van huurwoningplatform Pararius. Van de grote steden gingen vooral in Eindhoven en Utrecht de prijzen hard omhoog.

In heel Nederland waren de huurwoningen in de vrije sector afgelopen kwartaal gemiddeld 2,5 procent duurder dan een jaar eerder. Het was voor het eerst sinds het voorjaar van 2020 dat de huurprijzen omhooggingen.

Voor de pandemie uitbrak, stegen de gemiddelde huurprijzen in de vrije sector jaren achtereen. Maar in het derde kwartaal van vorig jaar was voor het eerst een daling te zien. Ook de drie kwartalen daarop daalden de prijzen.

Dat kwam vooral doordat er weinig expats naar Nederland kwamen vanwege de internationale reisrestricties. Verhuurders besloten hun woning goedkoper te verhuren, om toch nog inkomsten te hebben.

Nu veel lockdownmaatregelen zijn versoepeld, komen ook de expats weer naar Nederland. Verder speelt mee dat het toerisme in Amsterdam opleeft. "Samen met de al bestaande grote schaarste aan huurwoningen in de vrije sector, ligt dit ten grondslag aan de recente prijsstijging", legt Pararius-directeur Jasper de Groot uit.

Amsterdam duurste stad met 22,44 euro per vierkante meter

In Amsterdam werden de huurwoningen 1,6 procent duurder. Voor 1 vierkante meter in de hoofdstad betaal je gemiddeld 22,44 euro. Daarmee is het de duurste van de vijf grootste steden. In Rotterdam en Den Haag stegen de prijzen in beide gevallen 1,9 procent.

In Eindhoven en Utrecht werden de huurprijzen gemiddeld 8,1 en 5,2 procent hoger. Ondanks de felle stijging in de Brabantse stad, is het van de vijf steden nog altijd de goedkoopste, met een gemiddelde vierkantemeterprijs van 14,85 euro.