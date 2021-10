Een staalfabriek in de Amerikaanse staat Colorado gaat het grootste deel van zijn benodigde energie halen uit zonnepanelen in plaats van steenkool. Bij de fabriek van de Russische fabrikant Evraz, die schroot smelt en hergebruikt, zijn daarvoor meer dan 750.000 zonnepanelen geplaatst. Lightsource bp, een joint venture waar olie- en gasconcern BP voor de helft eigenaar van is, heeft de panelen gefinancierd en is tevens eigenaar van de zonnecentrale.

Het zogeheten Bighorn Solar-project heeft een capaciteit van 300 MW en is woensdag officieel van start gegaan. In november moet de zonnecentrale op volle toeren draaien. Het zal dan bijna alle energie leveren die de fabriek nodig heeft. Volgens Lightsource bp is het de eerste staalfabriek ter wereld die dit voor elkaar krijgt.

Dankzij de zonnecentrale besparen de betrokken partijen jaarlijks meer dan 433.000 ton CO2. Dat komt volgens Lightsource bp neer op 92.100 minder brandstofauto's op de weg. De staalfabriek zal tot minimaal 2041 gebruikmaken van de groene stroom van de centrale

De fabriek op zonne-energie komt op het moment dat grote staalproducenten in de VS serieuzer werk maken van het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen. Daarbij is het doel om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.