Noorwegen gaat de komende vier jaar nieuwe vergunningen uitreiken aan bedrijven om naar olie en gas te boren in het land. De meeste vergunningen zullen uitgegeven worden voor boringen in de oceaan, kondigt de nieuwe regering woensdag aan.

De nieuwe centrumlinkse minderheidsregering treedt donderdag aan en nam woensdag al een schot voor de boeg door aan te kondigen dat er niets zal veranderen aan het beleid rond boren naar olie en gas. "De Noorse petroleumindustrie zal verder ontwikkeld worden in plaats van afgebroken", zegt de regering in een mededeling.

Klimaatverandering was een belangrijk discussiepunt tijdens de campagne. De linkse Arbeiderpartiet, die onderdeel is van de nieuwe regering, heeft echter altijd gezegd dat een verschuiving weg van olie en gas, en de banen die daarmee verloren gaan, gradueel moet zijn. Noorwegen is de grootste olie- en gasexploitant van Europa. Het land pompt zo'n vier miljoen vaten olie per dag op.

De plannen van Noorwegen kunnen mogelijk botsen met de Europese Commissie. Die kondigde woensdag aan dat er een einde moet komen aan het winnen van olie in de Arctische gebieden. De commissie gaat "politieke druk" uitoefenen voor een verbod op nieuwe boringen op de Noordpool en opent daarvoor een vertegenwoordiging in Groenland.