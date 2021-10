Het Indonesische eiland Bali gaat donderdag na een sluiting van achttien maanden weer open voor toeristen. Het vliegveld Ngurah Rai heeft echter nog geen vluchtschema. Daarnaast is nog altijd onduidelijk wie precies welkom is op Bali, waar bovendien een quarantaineplicht van kracht is. Daardoor blijft het aantal reserveringen voorlopig achter, zeggen vertegenwoordigers van de toerismesector woensdag.

Volgens de Indonesische regering komen toeristen uit China, Japan, Zuid-Korea, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Arabische Emiraten in aanmerking voor een reis naar Bali. Toeristen moeten na aankomst vijf dagen in quarantaine. Eerder hadden hooggeplaatste regeringsfunctionarissen aangekondigd dat ook reizigers uit de Verenigde Staten weer welkom zouden zijn. Dat blijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

De Bali Tourism Board (BTB) is weliswaar blij dat het eiland weer toeristen kan verwelkomen, maar had liever gezien dat reizigers uit de Verenigde Staten, Rusland en Europa welkom waren. Volgens het toerismebureau geven zij namelijk meer geld uit.

Het bureau zegt dat het nog niet stormloopt met reserveringen bij hotels. "Er was lang veel onduidelijkheid over de heropening, tot aan de lengte van de quarantaine aan toe. Daarnaast neemt het regelen van visa en vliegtickets de nodige tijd in beslag."

"Dat we klaarstaan om gasten te ontvangen, betekent niet dat iedereen direct richting Bali gaat", zegt Ida Bagus Purwa Sidemen, het hoofd van de vereniging van hoteleigenaren, tegen persbureau Reuters. In 2019 kwamen er zes miljoen toeristen op het Indonesische eiland af, dat voor de helft van zijn inkomen afhankelijk is van toerisme.