De Europese Unie is bereid om de exportregels voor Brits vlees en andere producten naar Noord-Ierland te versoepelen. Dat maakt de Europese Commissie woensdag bekend. Hierover is de laatste tijd veel onenigheid ontstaan tussen Brussel en Londen.

Het Verenigd Koninkrijk is vorig jaar uit de EU gestapt, maar daarbij heeft Noord-Ierland een aparte status gekregen. Het hoort bij het VK, maar maakt toch onderdeel uit van de interne markt van de EU. Dat betekent dat er restricties zijn op goederen die vanuit Engeland, Schotland of Wales naar Noord-Ierland worden vervoerd.

Dat is een doorn in het oog van de Britse regering, omdat er daardoor feitelijk een grens is komen te liggen tussen verschillende delen van het koninkrijk. Ook is het daardoor moeilijker om producten naar Noord-Ierland te verschepen. Er was zelfs een verbod op onder meer Britse worsten.

Eerder dit jaar zorgde dat voor lege schappen in de Noord-Ierse supermarkten. De Britse regering wil dan ook dat de situatie verandert. De EU komt daarom nu met voorstellen om de export naar Noord-Ierland makkelijker te maken. De Britten hebben al aangegeven blij te zijn met de voorstellen.

Daarmee zijn niet alle problemen verdwenen. De regering in Londen wil sowieso niet dat Noord-Ierland onderdeel blijft van de Europese interne markt. Ook is er ergernis over het feit dat het Europese Hof van Justitie toezicht houdt op naleving van de regels. De Britten willen daar zelf toezicht op kunnen houden.

Daar gaat de EU niet in mee, maakte Brussel woensdag duidelijk. Het wil de bijzondere status van Noord-Ierland in stand houden en het EU-hof moet daar toezicht op blijven houden.