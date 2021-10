Het gemiddelde bedrag dat we in de eerste acht maanden van dit jaar afrekenden voor de dagelijkse boodschappen, zowel in de supermarkt als online, lag 3,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat bevestigt marktonderzoeker Norman Buysse van GfK woensdag naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

Zo'n 2 procentpunt van die stijging is toe te schrijven aan de inflatie. De producten die we in ons mandje of wagentje stoppen, zijn dus ruim 1,5 procent duurder dan een jaar eerder. "Dat kan voor een deel ook te maken hebben met wat we kopen", zegt Buysse.

Zo gaven we een jaar geleden, toen we overwegend noodgedwongen veel thuiszaten, veel minder uit aan verzorgingsproducten. En er zijn minder aanbiedingen. Zo is het bijvoorbeeld sinds 1 juli niet meer toegestaan om te stunten met de prijs van alcohol. "Bij de prijsuitschieters zitten geen versproducten", aldus GfK.

Vooral verzorgingsproducten, bier en frisdrank zorgen voor een hoger eindbedrag op de gemiddelde kassabon. Waardoor frisdrank duurder is geworden, is moeilijk te verklaren. Het statiegeld op kleine flesjes geldt pas sinds 1 juli van dit jaar. "Mogelijk komt dat door duurdere grondstofprijzen of duurder verpakkingsmateriaal."