Nederlanders bestelden afgelopen kwartaal 14,5 miljoen maaltijden bij Thuisbezorgd.nl. Dat zijn er 2 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die moederbedrijf Just Eat Takeaway woensdag heeft gepubliceerd. Ondanks de heropening van de horeca en de versoepeling van andere coronamaatregelen werd er meer besteld dan een jaar eerder.

De waarde van die 14,5 miljoen bestellingen was ongeveer 400 miljoen euro, ruim meer dan de 300 miljoen van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook in andere landen waar het bedrijf actief is, steeg het aantal orders flink.

Belangrijkste markt is het Verenigd Koninkrijk. De Britten bestelden in de voorbije maanden bijna 70 miljoen maaltijden. Sinds het bedrijf in het VK is gestart, hebben de Britten alles bij elkaar meer dan een miljard maaltijden besteld.

Ook in andere belangrijke markten, zoals Duitsland, de Verenigde Staten en Canada, steeg het aantal bestellingen. De transactiewaarde kwam wereldwijd uit op 6,8 miljard euro. Dat is 23 procent meer dan een jaar eerder.

"Nu grote delen van de wereld weer teruggaan naar het leven zoals het was vóór corona, is onze groei in het derde kwartaal van 2021 sterk gebleven", licht topman Jitse Groen toe. "We zijn klaar voor wat traditioneel onze groeiseizoenen zijn: de herfst en de winter."

Groen geeft op 21 oktober een update over de strategie van het bedrijf en hoe hij denkt de komende tijd verder te kunnen groeien.