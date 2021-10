Coolblue heeft zijn gang naar de beurs uitgesteld vanwege de huidige onzekerheid op de financiële markten, deelt het bedrijf woensdag mee. Een nieuwe datum voor de beursgang is niet bekendgemaakt.

Coolblue maakte eerder deze maand bekend een notering op de Amsterdamse beurs te willen. Die beursgang zou nog in oktober plaatsvinden, meldde het bedrijf toen.

Coolblue wilde nieuwe aandelen uitgeven, wat 150 miljoen euro zou moeten opleveren. Ook bestaande aandeelhouders zouden stukken verkopen. De opbrengst zou de webwinkel gebruiken voor verdere groei.

Maar voorlopig worden nog geen aandelen uitgegeven. "De huidige onzekerheid in de financiële markten zorgt ervoor dat investeerders terughoudend zijn ten opzichte van beursgangen in de e-commerce", aldus topman Pieter Zwart. Een nieuwe streefdatum voor de beursgang wordt niet genoemd. Wel laat Zwart weten dat hij nog altijd het volste vertrouwen heeft in de koers van het bedrijf.

Vorige week werd bekend dat het van oorsprong Nederlandse bedrijf kampt met personeelstekorten. Dit zorgt voor problemen in de distributie en de levering van pakketten. Om deze problemen het hoofd te bieden, zijn de lonen opgeschroefd. Hierdoor zou de winst onder druk staan, wat invloed kan hebben op hoeveel geld beleggers overhebben voor een aandeel Coolblue.