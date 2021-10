De energieprijzen in de wereld zullen naar verwachting de komende maanden nog hoog blijven, maar gaan waarschijnlijk begin volgend jaar weer dalen. Dat heeft hoofdeconoom Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd in een interview met persbureau AFP.

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden zeer hard gestegen door het sterker dan verwachte economische herstel van de coronacrisis en een beperkt aanbod op de olie- en gasmarkt.

In Europa zijn de gasprijzen naar records geklommen en zijn er zelfs zorgen over tekorten nu de winterperiode in aantocht is. De Europese gasprijzen zijn op dit moment 376 procent hoger dan in het begin van dit jaar.

Maar volgens Gopinath zou in het eerste kwartaal van volgend jaar verlichting moeten komen en zal die doorzetten in het tweede kwartaal. "Zodra we de wintermaanden zijn doorgekomen, zullen we in een betere positie verkeren", aldus de IMF-econoom.

De hoge energieprijzen zorgen voor ongeziene taferelen op de energiemarkt. Heel wat kleine energiebedrijven slaan hun prijzen tussendoor op of zeggen plots contracten op. In Nederland is er voorlopig nog geen enkel bedrijf bezweken onder de huidige crisis, maar in het Verenigd Koninkrijk gingen er al meer dan tien kleine leveranciers op de fles.